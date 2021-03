La Provincia lanzó el Programa de Recuperación Productiva 2021

19 marzo, 2021

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó este viernes en 25 de Mayo el Programa de Recuperación Productiva 2021, un paquete de medidas que apunta a promover la producción industrial y agropecuaria, proveer financiamiento, incentivar la transformación tecnológica y fomentar la actividad económica, comercial, turística y cultural en los 135 municipios.



De los anuncios participaron el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec; el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, el ministro de Hacienda, Pablo López; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard y el intendente local, Hernán Ralinqueo.

“Este programa es la formalización de una agenda que el gobernador Axel Kicillof anticipó en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura y que tiene que ver con políticas que impulsen la recuperación productiva y la reactivación del trabajo durante el año 2021”, destacó Augusto Costa y subrayó que “el Gobierno es un actor central del desarrollo productivo de la provincia”.

“Estas no son medidas aisladas, sino que forman parte de una visión de cómo encarar la cuestión productiva y cómo llevarla adelante con diferentes áreas, con un espíritu de trabajo transversal y con una perspectiva integral”, señaló el titular de la cartera productiva provincial y agregó: “Lo más importante, es que estas medidas lleguen a quienes más las necesitan”.

Por su parte, Juan Cuattromo observó que “el Banco Provincia puede cumplir un rol histórico, ser uno de los motores del desarrollo, si se trabaja en conjunto y coordinadamente para llegar a los sectores productivos”, explicó que se busca “identificar proyectos productivos estratégicos” y precisó que el paquete de medidas prioriza los “créditos para inversión productiva, que apalanquen pero que no ahoguen”.

“Venimos de un año inédito el 2020, que nos afectó a todos y tuvo un impacto económico muy severo en el sector industrial y en la caída de la recaudación”, recordó el ministro Pablo López y añadió: “Lo que se ve en los últimos meses es un nivel de recuperación que nos pone por encima de 2019; hay sectores particulares que muestran buenos resultados como la industria automotriz, la construcción o los sectores agrícolas ganaderos, pero la recuperación no es generalizada, todavía falta”.

“Desde la Provincia no nos conformamos sólo con que la gente tenga empleo, pretendemos que el empleo que tengan sea de calidad”, detalló a su vez la ministra Mara Ruiz Malec y agregó: “Nuestros ejes principales serán ayudar a los pequeños emprendedores y fortalecer la formación profesional”. La titular de la cartera bonaerense de Trabajo también estimó que “una mejor calidad de empleo abre puertas a la igualdad de derechos y lleva a lograr una mejor calidad de vida para las y los trabajadores”.

Por su parte, el ministro Javier Rodríguez resaltó “la convicción de que, desde el Estado bonaerense, se puede hacer mucho por impulsar la producción y el trabajo”. “Venimos trabajando muy fuerte con distintas líneas de financiamiento para la industrialización de la producción agropecuaria, y hoy estamos presentando programas específicos dentro del Plan de Reactivación Productiva en la Provincia de Buenos Aires”, agregó el titular de la cartera provincial de Desarrollo Agrario.

El director de ARBA, Cristian Girard, subrayó que, “a través de este programa, el gobernador Kicillof muestra claramente el compromiso de la Provincia con la reactivación productiva”. Y que “es central retomar el crecimiento para poder volver a generar empleo y reconstruir los ingresos populares; para eso, el Estado tiene que estar presente, activo, acompañando y dando las señales que el sector privado necesita para invertir”.

En tanto, el intendente y anfitrión, Hernán Ralinqueo, enfatizó que “el Gobernador plantea un Estado presente” y destacó lo oportuno de “realizar la presentación del programa en el Sector Industrial Planificado de 25 de de Mayo, un espacio donde todos los días se trabaja, se proyecta y se sueña”.

También participaron del encuentro en forma presencial los intendentes Hernán Bertellys, de Azul; Ramón José Capra, de General Alvear; Alberto Gelene, de Las Flores; José Salomón, de Saladillo y Gustavo Cocconi, de Tapalqué; la subsecretaria de Industria, Pymes y Cooperativas, Mariela Bembi; el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Guillermo Rabinovich; el subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Federico Agüero, y el director provincial de Desarrollo Territorial y Pymes, Ariel Aguilar.

