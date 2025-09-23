La Provincia prorroga la emergencia agropecuaria

23 septiembre, 2025 0

El gobierno de la provincia de Buenos Aires publicó hoy el Decreto 2452/25 a través del cual prorroga la declaración de la emergencia agropecuaria en los municipios más afectados por las inundaciones.

Nueve de Julio, uno de los distritos bonaerenses que más está sufriendo el exceso de lluvias, fue quien tuvo la iniciativa ante la administración de Kicillof. Desde el municipio contabilizaron más de 170 productores locales afectados por los anegamientos, incluso con familia aisladas.

Según la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), hay un total de 2 millones de hectáreas de campos inundadas. Desde la entidad advirtieron que la situación es “sumamente crítica” porque se “paraliza” la vida rural.

Ante esto, la Provincia decidió extender la declaración de la emergencia agropecuaria en Bolívar, Nueve de Julio, Carlos Casares y Tapalqué. La medida, que supone beneficios fiscales y crediticios, quedó establecida para el periodo que va del 1° de septiembre de este año hasta el 28 de febrero de 2026.

Cabe agregar que, con otro decreto, la Provincia ya había extendido la declaración de la emergencia en otros municipios. En este caso es hasta el 31 de octubre de este año y alcanza a Bahía Blanca, Hipólito Yrigoyen, General Lamadrid, General Alvear, Roque Pérez, General Viamonte, Chivilcoy, Las Flores, Junín, Chacabuco y Monte.

