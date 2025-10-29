la Provincia relanza su programa de turismo social

29 octubre, 2025 0

Tras la experiencia de los viajes de egresados, el gobierno de la provincia de Buenos Aires relanza su Programa de Turismo Social. La iniciativa busca fomentar el ocio y la recreación en todo el territorio bonaerense, especialmente para sectores vulnerables.

La Resolución que aprueba el relanzamiento del programa salió publicada en el Boletín Oficial de este miércoles. Ahí se estableció como objetivo coordinar “acciones territoriales que aseguren el acceso al turismo en todas sus formas, por toda la ciudadanía, en condiciones adecuadas de economía, accesibilidad, seguridad y calidad”.

La iniciativa llega en medio de una preocupación generalizada en el sector sobre todo porque se acerca la temporada alta para los municipios costeros de la Provincia. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), los turistas vienen teniendo comportamientos “más austeros” este año por falta de poder de compra. De cara al verano, la entidad consideró que “hay una intención clara de planear viajes, aunque el contexto económico condicione el gasto “.

Justamente, la iniciativa del Ministerio de Producción bonaerense busca facilitar el turismo en épocas de crisis sobre todo porque “a partir de las modificaciones de la Ley de Turismo Nacional (Decreto Nº 216/2025) el Estado Nacional se desentiende de sus tareas vinculadas con Turismo Social “, explicaron.

El programa tiene varias líneas de acción, que incluyen visitas guiadas en La Plata, en las sierras bonaerenses o en el Delta. Sin embargo, una de las más importantes apunta a recuperar un emblema histórico del turismo social argentino: las unidades turísticas de Chapadmalal. En mayo de este año, el ministro de Producción, Augusto Costa, anunció que le pidieron a Nación que les transfiera el complejo porque está abandonado desde diciembre de 2023.

Ese traspaso no se concretó, pero ahora las autoridades bonaerenses intentarán articular con la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación para usar el complejo. Una de las líneas de acción del programa relanzado este miércoles busca “garantizar el acceso al disfrute turístico y ocio como derecho a través de la gestión de las plazas hoteleras en las Unidades Turísticas de Chapadmalal y Embalse. Esta línea de acción se articulará con la autoridad que se encuentre a cargo de la administración de las citadas Unidades Turísticas”. (infocielo.com)

Volver