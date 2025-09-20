La Provincia repavimenta la ruta que enamoró a Ricardo Iorio

La Ruta Provincial Nº 76, considerada por muchos como el recorrido más escénico de Buenos Aires por atravesar la Sierra de la Ventana, está siendo repavimentada en un tramo clave que atraviesa el partido de Coronel Suárez.

Se trata de una obra que no solo mejorará la seguridad vial, sino que también tendrá impacto en el turismo y en la producción agrícola-ganadera de la región.

Los trabajos abarcan 38 kilómetros de la traza: en los primeros 30 se realiza la repavimentación, mientras que en los 8 restantes se reconstruirá por completo la calzada con material reciclado, una solución técnica más sustentable.

Además, se incluye la pavimentación de banquinas, la reparación de siete puentes, nueva iluminación en el cruce con la Ruta 85, y señalización horizontal y vertical.

Pero la 76 es mucho más que asfalto y banquinas. Es un camino que atraviesa historias, pueblos y paisajes, al punto de haber inspirado a Ricardo Iorio, quien le escribió la letra “Bonaerense Ruta 76”.

En esos versos la ruta aparece como sendero de memoria y tradición, un hilo que une sierras, fortines y orgullos nacionales. “Te estoy cantando y vos esperándome —escribió el músico— pues andarte debo, para llegar al rincón serrano del orgullo nacional”.

Según estimaciones de Vialidad bonaerense, por la ruta circulan en promedio 1.700 vehículos por día, entre turistas y transporte de cargas.

“La obra aportará al turismo por su cercanía con la Comarca Serrana y a la producción, teniendo en cuenta la fuerte actividad agrícola-ganadera e industrial y su conexión con los principales puertos de la provincia”, explicó el administrador del organismo, Roberto Caggiano. (Infocielo)

