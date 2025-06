La Provincia sumó patrulleros para reforzar la prevención del delito en San Cayetano

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes el acto de entrega de nuevos patrulleros para reforzar la prevención del delito en el municipio de San Cayetano, junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, y el intendente local, Miguel Ángel Gargaglione.

“El intendente, que no es de nuestro mismo partido, decía recién que cada vez que venimos a San Cayetano es para traer políticas públicas: aunque no pareciera estar de moda, nosotros decimos que lo que estamos trayendo es el Estado”, subrayó Kicillof y añadió: “En cada pueblo de la provincia nos piden más patrulleros, más escuelas y más escrituras: no podemos dejar que destruyan al Estado porque lo que buscan es un modelo de país en el que millones de bonaerenses se quedarían afuera”.

En ese sentido, el Gobernador indicó: “Lamentablemente, esa cooperación que hay entre la Provincia y los 135 municipios no la tenemos con un Gobierno nacional que está ausente y que no responde ante las necesidades de nuestro pueblo”. “Es mentira que no hay plata: como ya hemos visto muchas veces, el problema es que mientras aumenta la deuda y se recurre al FMI, los recursos no se destinan a comprar ambulancias, a hacer rutas ni a construir escuelas”, agregó.

“Esa deuda la vamos a tener que pagar los argentinos mientras, además, se van acumulando problemas sin resolver. Salvo a la casta que decían que venían a combatir, a nadie le está yendo bien: los trabajadores no llegan a fin de mes y están destruyendo a la industria, al comercio y a los pequeños productores agropecuarios”, sostuvo Kicillof.

Por su parte, Alonso sostuvo: “En la Provincia trabajamos incansablemente para que los bonaerenses vivan mejor y más seguros, por eso invertimos sumas históricas tanto en el equipamiento como en la profesionalización de nuestras fuerzas”. “Estos vehículos para San Cayetano forman parte de un programa con el que, a pesar de los recortes del Gobierno nacional, adquirimos 1.500 nuevos patrulleros y 700 motos que fortalecerán el patrullaje en los 135 municipios”, resaltó.

Asimismo, en el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, Kicillof entregó 105 títulos de propiedad gratuitos para familias de distintos barrios. Incluyó además escrituras en beneficio del municipio que serán destinadas a la construcción de viviendas sociales.

Además, financiado por el Ministerio de Ambiente, se puso en funcionamiento un camión para la recolección diferenciada de residuos y se distribuyeron bolsones e indumentaria de trabajo para recuperadores urbanos. En tanto, con la presencia del ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, se entregaron árboles nativos para el vivero municipal.

“Gracias al trabajo conjunto y al respeto institucional estamos recibiendo patrulleros, escrituras, un camión y elementos para la separación de residuos. Independientemente de los colores políticos, tenemos que continuar por este camino con un único objetivo: seguir mejorando la vida de las y los vecinos de San Cayetano”, manifestó Gargaglione.

Por último, Kicillof concluyó: “La mejor forma de detectar quién es el que está equivocado es ver quién es el que grita e insulta a los demás. Nosotros recorremos la provincia, venimos a escuchar y a transmitir con respeto lo que pensamos: este año, todos debemos trabajar para que en la provincia de Buenos Aires haya más presupuesto para la seguridad, la salud y la educación pública”.

Estuvieron presentes la escribana General de Gobierno, Paula Sidoti; el subsecretario de Planificación, Control y Relaciones Institucionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Jose Luis Zerillo; su par de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular, Jackie Flores; el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera; funcionarios y funcionarias.

