“La prueba del imán”: (video) invitarán a la “afectada” a repetirla ante su médico personal y un escribano

16 diciembre, 2021 Leido: 0

En las últimas horas se viralizó un video en el que dos personas increpan a personal del Vacunatorio que funciona el Polideportivo municipal, por el aparente “efecto imán” que habría causado la aplicación de las vacunas contra el coronavirus en una mujer, que exhibe cinco cucharas de distintos tamaños ‘pegadas’ a su brazo izquierdo. La misma mujer, en la red social Facebook, hace referencia al fenómeno utilizando el hashtag “metallica” (sic), y a pesar de las dudas que manifiestan tanto ella como el hombre que la acompaña respecto de la composición de las vacunas, dice haberse aplicado en ese momento “la tercera dosis de AstraZeneca”.

Tras recriminar al personal del Vacunatorio advirtiendo que “no hay ningún médico, ustedes no son nada, es como poner a un empleado de la Municipalidad”, el hombre -que se presenta con nombre y apellido y habitualmente suele viralizar contenidos en video con críticas al Gobierno- termina exponiendo la que probablemente sea la finalidad de este contenido: “no se vacunen, gente”, arenga.

Consultado el secretario de Prevención y Salud municipal, doctor Gabriel Guerra, sobre el tema, indicó que “podemos invitar (N. de la R.: a la supuesta ‘afectada’) a qué concurra con un médico personal, y ante escribano realizar la evaluación correspondiente de esta puesta en escena. De ser necesario convocaremos a un perito especializado para demostrar la realidad, y una vez demostrada la situación se realizará la denuncia.

Contenidos falsos

Este video que circula en Tres Arroyos es uno más de los contenidos que, desde el inicio de la campaña de vacunación contra el coronavirus en el mundo, se han viralizado mostrando el supuesto “efecto imán” de las vacunas. Ante la gran cantidad de registros similares, medios de comunicación de todo el mundo han compartido las explicaciones que da la ciencia al respecto.

En este sentido, el proyecto de verificación informativa denominado “Chequeado”, indica que “Las vacunas contra el nuevo coronavirus no poseen metales magnéticos o bien una cantidad de material suficiente para hacer lo que se indica en los videos. Sin embargo, es verdad que ciertos objetos -incluso lo que no están magnetizados- pueden quedar pegados a nuestro cuerpo”.

Fabricio Ballarini, doctor en Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, explicó en su cuenta oficial de Instagram por qué hay materiales que se adhieren a la zona del brazo donde se colocó la inyección. Esto se debe a lo que se conoce como “tensión superficial” y, además, por la fricción entre el elemento y el brazo.

Se llama tensión superficial a “la superficie del agua que se comporta como si estuviera cubierta por una membrana muy delgada”. La tensión superficial es como la piel del agua y es tan fuerte que puede sostener objetos como un clip o una aguja.

“Los objetos -no solo los objetos imantados- pueden pegarse a nosotros porque existe una propiedad que se llama ‘tensión superficial’. El agua que hay entre los objetos y nuestro dedo genera una especie de ‘pegatina’”, señala Ballarini en el siguiente video de Instagram donde, además, muestra cómo se le pegan a la mano migas de pan y una cucharita de plástico.

Del mismo modo, la cadena inglesa BBC explicó que lo que hace que un imán (o una moneda) se peguen a la piel son los aceites de esta y la tensión superficial.

Es decir, esa “pegatina”, esa “piel del agua” es la que permite que ciertos materiales se queden adheridos a la zona del brazo donde se aplicó la inyección.

Por su parte, el físico Jordi Sort, quien lidera el Grupo de Materiales Inteligentes de Nanoingeniería, Nanomecánica y Nanomagnetismo de la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA), en España, aclaró a Newtral -un sitio de fact-checking español que forma parte de la red International Fact-Checking Network (IFCN), de la que también es parte Chequeado– que, para crear el efecto que se observa en los videos, “se necesitaría un implante debajo de la piel con una cantidad suficiente de material ‘magnético’ para que atrajera un imán”. Y las vacunas no llevan tal implante.

Volver