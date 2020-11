La psicóloga Claudia Torres y los aspectos positivos y negativos de la cuarentena

9 noviembre, 2020 Leido: 10

La psicóloga Claudia Torres admitió hoy que a pesar de las crecientes flexibilizaciones, la cuarentena “ha hecho salir un montón de cosas buenas pero también malas. En muchos hogares la violencia ya existía y se fue agravando, la cuestión económica ha influido muchísimo, y la convivencia 24 horas encerrados con los hijos, los Zoom, la ansiedad y la incertidumbre sobre lo que va a pasar ha hecho que se encarnice el tema de la violencia y se ve en las notas periodísticas”.

Las dudas en torno a lo que pasará con la pandemia, si uno podrá evitar contagiarse, qué pasará con su economía son aspectos que generan ansiedad y que pueden disparar el incremento de las situaciones de violencia en los vínculos. “No estamos acostumbrados a estar encerrados 24 horas como en un domingo permanente, por eso se vio más al principio ese aumento que ahora, cuando el aislamiento se ha flexibilizado. Y si no tenés para llevar la comida a tu casa, esa ansiedad desmedida puede provocar que tus emociones empiecen a mezclarse y aparezca algún problema de violencia. Pero no todo el mundo es violento, es importante distinguir que la agresividad es innata pero la violencia es social”, consideró. Esa convivencia eterna también agravó algunos conflictos de pareja, así como para otros resultó positivo.

Y justamente entre los aspectos positivos para rescatar de este período, Torres aseguró que “a mucha gente le ha venido bien parar, porque la vida anterior a la pandemia era una vorágine de hacer y hacer sin parar, y muchos pudieron plantearse que ya no quieren más de eso”, destacó.

