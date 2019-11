La psicología perinatal, una rama de la psicología en constante crecimiento

La Psicología Perinatal es la rama de la Psicología que se orienta a la prevención, cuidado, acompañamiento y diagnóstico de las familias durante todo el proceso que rodea al nacimiento.

Es decir que aborda los procesos psicológicos y emocionales que implican la búsqueda de un embarazo, los tratamientos de reproducción asistida, la concepción, el embarazo, el parto, el posparto, el puerperio, los duelos gestacionales o perinatales y también incluso, cuando hay maternidad y paternidad por adopción.

Martina Aizpitarte, una de las coordinadoras que hay en nuestra ciudad respecto a la capacitación y formación en psicología perinatal y terapia de grupos, habló con LU 24 y contó que en este sentido se están llevando a cabo diversas actividades: “desde el embarazo o la búsqueda del bebé, hay cuestiones vinculadas a las patologías en esas áreas como depresión postparto o casos de duelo perinatal o gestacional, es un área que viene trabajándose muchísimo”.

“Hace poco que en Argentina apareció la psicología perinatal y me estoy formando en ese sentido. Con el embarazo aparecen a sentirse cosas nuevas, emociones que antes no estaban, necesidades nuevas completamente diferentes y se habla de una renovación a nivel identidad”, dijo Aizpitarte, agregando que “la idea es acompañar a la mamá. También en febrero haremos grupos de crianza, hay que tener en cuenta la parte emocional”.

Respecto a la “desvinculación” de la Red Maman, Aizpitarte explicó que la red “está formada desde Capital Federal, allí hay un ritmo de vida que no tiene nada que ver que lo que hay acá, no funciona de la manera que está funcionando en otros lugares”.

“La psicología perinatal es un área que está en constante movimiento, Argentina es uno de los países que mejor está evolucionando la rama de la psicología perinatal”, sostuvo.