La recaudación bonaerense tuvo un crecimiento del 27,6 % a pesar de la pandemia

3 febrero, 2021 Leido: 22

La recaudación bonaerense repuntó en los últimos meses y cerró 2020 con un crecimiento interanual de 27,6%.

Los recursos propios de la provincia de Buenos Aires alcanzaron a lo largo de 2020 un total de $467.016 millones, monto que representa una suba interanual de 27,6% y refleja la recuperación experimentada en los últimos meses, que permitió dejar atrás lo peor de la pandemia.

Cristian Girard, director de ARBA, explicó que “entre marzo y abril de 2020 la recaudación sintió el impacto más profundo de la crisis sanitaria. Luego de esa caída, comenzó a revertirse la tendencia y se inició una progresiva recuperación que fue consolidándose con el correr de los meses”.

“A pesar del contexto siempre desfavorable provocado por la pandemia, el balance de la gestión de ARBA en el primer año de gobierno de Axel Kicillof es muy positivo, y se ve reflejado en la evolución que mostró la recaudación, en especial en la segunda mitad de 2020, así como en las mejoras logradas en materia de fiscalización, servicios y otras iniciativas que brindaron al sistema tributario una mayor progresividad y equidad”, sostuvo Girard.

El director de ARBA hizo hincapié en que “en medio de la crisis sanitaria, y en forma coordinada con el resto del gabinete provincial, pudimos acompañar y ayudar al conjunto de los contribuyentes, en particular a las pymes, comerciantes, microempresas y sectores medios”.

“Así, otorgamos bonificaciones y otros beneficios, postergamos vencimientos, implementamos planes de pago con facilidades, redujimos retenciones de Ingresos Brutos y, aun en el contexto de pandemia, logramos mantener un nivel aceptable de recaudación, lo cual es muy importante porque se trata de recursos que son fundamentales para ayudar a reconstruir el tejido productivo, económico y social de la provincia de Buenos Aires”, subrayó Girard.

En el transcurso de 2020, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos exhibió un crecimiento de 29,1%, totalizando $339.086 millones. Esa evolución tuvo como marco una caída implícita del nivel de actividad que estuvo en torno al 9,7%, con un impacto negativo que fue heterogéneo y afectó de manera diferente los distintos rubros de la economía.

Respecto del tributo de Sellos, la recaudación alcanzó los $37.043 millones, con una suba de 22,9%. En este caso, la evolución del impuesto se vio perjudicada, en particular entre abril y mayo de 2020, por impacto de la crisis sanitaria en los rubros inmobiliario y automotriz. A partir de ahí, se observó una recuperación que fue coincidente con la mejora evidenciada en esos sectores.

El Impuesto Inmobiliario Urbano (Edificado y Baldío) aportó en 2020 un total de $28.276 millones, con un incremento interanual de 41%. Por su parte, el Inmobiliario Rural sumó $14.131 millones, con una mejora de 40,6% en comparación con 2019.

A lo largo del año, Automotores y Embarcaciones Deportivas totalizaron $37.653 millones, con un crecimiento de 28,5%. Por su parte, los planes de regularización sumaron $9.934 millones y el tributo a la Transmisión Gratuita de Bienes aportó $893 millones.

En cuanto a los efectos negativos provocados por la pandemia, cabe destacar que, por un lado, generó una caída notoria en el nivel de actividad, que tuvo su impacto en la evolución de Ingresos Brutos y Sellos. Por otro, afectó la cobrabilidad de todos los impuestos patrimoniales, en particular automotores y embarcaciones.

Las medidas de ARBA destinadas a paliar la crisis y la paulatina recuperación del nivel de actividad, con su impacto favorable en el poder adquisitivo de los contribuyentes, fueron menguando ese deterioro de la cobrabilidad, sobre todo a partir de la segunda mitad de 2020, lo que se tradujo en una progresiva mejora de la recaudación.

