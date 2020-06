La red de agua se recuperaría en su totalidad al mediodía

17 junio, 2020

El responsable del Área de Obras Sanitarias de la Municipalidad, Sergio Moricet, anunció que al llegar al mediodía estará restablecido en tu totalidad el servicio de agua en la ciudad.

Explicó al respecto, que ayer a las 13.30 horas hubo un corte de luz que afecto pozos de bombeo importantes que van al troncal de la ciudad: “nos dejó en horario pico de consumo sin agua en la red. Las bombas tienen arranques automáticos y muchos fallaron. Hoy recorrimos y vimos que tuvimos seis pozos parados en la noche y no hizo tiempo a recuperarse la red”.

Mencionó asimismo, que “han vuelto a fallar en el transcurso de la tarde, ya que son lentos para que no se produzca golpe en la cañería. Se cortó y no arrancaron más. De los 23, fueron 6 los que quedaron parados. Son de los pozos que alimentan la mayor cantidad de la población. Al mediodía ya estaría recuperada la red”.

