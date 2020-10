La respuesta de “Cerealcoop” a Sansuste: “los errores de algunos empresarios, políticos y justicia, los pagan los trabajadores”

El Consejo de Administración de “Cerealcoop”, la cooperativa de trabajadores que busca recuperar la producción de “Cereales Tres Arroyos” –la ex Laso- le respondió al propietario de la firma, Fernando Sansuste, quien ayer firmó una nota de opinión en el sitio web Infobae pidiendo ayuda del Estado a las pequeñas y medianas empresas.

“En principio vemos con mucha vergüenza ajena como el señor Sansuste Fernando da clases del sistema financiero, luego del ‘desastre financiero’ que hizo en una PyME que funciona con pleno empleo, que sin tener inversión empresaria los trabajadores producíamos el mejor alimento para el desayuno de la Argentina, que le permitió ganar mucho dinero.

Es muy fácil echarle las culpas a los gobernantes (en muchos casos se da la hipocresía de que son ellos mismos los que votaron esas políticas que llevaron las tasa de interés al 100%, una inflación histórica, como menciona Sansuste), muy fácil pedir ayudas millonarias con la promesa de volver a producir.

¿Usted qué pone Sansuste? ¿Por qué no la pidió antes del concurso en noviembre de 2018? ¿Por qué la pide ahora en plena pandemia con otro gobierno? ¿Por qué nunca se reunió con nosotros para salir adelante juntos? ¿Por qué envió y sigue enviando gerenciadores truchos que sólo nos quieren usar y jugar con dignidad de los trabajadores?

Somos más de cien familias que desde 2018 usted abandonó sin dar la cara. En toda la pandemia se opuso a que pudiéramos trabajar por nuestra cuenta, para producir nada más y nada menos que alimentos para nuestro país. Esta cooperativa de trabajo ofreció pagarle un canon para poder continuar trabajando en autogestión y Ud. se niega avalado por cuanto operador jurídico prefiere mirar sus propios intereses antes que la necesidad de estas familias. Este país necesita gente que sepa trabajar y ser decente. En definitiva, y en su concepto más peyorativo, sin ofender a los que realmente los necesitan, usted es un “planero”. Pide un plan imposible, de millones de dólares. Sigue queriendo embarrar todo el proceso judicial, cuándo será la hora de que explique dónde fue el dinero que hizo a costa de sus empleados y acreedores. Como empresario, abogado y amigo del gobierno anterior, Sansuste no sólo debe dinero, sino también muchas respuestas.

Nosotros, con estos 26 meses de abandono en que usted no pagó ni un sueldo, ni pudimos acceder a asistencia alguna del Estado como consecuencia de su obrar malicioso, sabemos que juntos, los trabajadores, podemos ser autosustentables, sostener y autogestionar una fuente de trabajo viable y de proyección social. No pedimos dinero para que nos salven, sólo pedimos desde hace meses que nos dejen trabajar, eso TRABAJAR, así consta en el expediente judicial de su concurso donde a sus deudas también se suman las de un poder judicial que ante derechos fundamentales como los nuestros mira para otro lado y guarda silencio cómplice.

A usted y a quienes representan intereses como los suyos les preguntamos: ¿se imagina si no le ingresara un peso a su familia? Estas más de cien familias abandonadas a la calles hacemos changas para subsistir en un país donde el trabajo escasea como consecuencia de un doble pandemia, el ‘industricidio’ de los últimos años y el COVID-19. Por eso no vamos a bajar los brazos en la lucha por defender nuestra fuente de trabajo, para hacer lo que sabemos hacer y en la convicción de que injusticias como éstas no pueden pasar nunca más”, sostiene la nota hecha llegar a LU 24.

“Pedimos a la señora jueza que revalorice nuestro derecho al trabajo. Le decimos gracias a toda la inmensa cantidad de actores sociales que nos apoyan. Seguro pronto estaremos todos trabajando, con paciencia y mucho esfuerzo. Doctor Sansuste de economía financiera poco sabe. Por otro lado no todo es plata, existen valores humanos, ética, respeto, responsabilidad social, derecho al trabajo, quizás debería repasar algunos estudios o aprender de sus colegas”, finaliza el escrito firmado por el Consejo de Administración de “Cerealcoop”.

