La rotura del bloque de LLA en Tres Arroyos llegó a los medios nacionales

1 junio, 2026 0

La concejala Vanesa Piaquadio fue electa en los últimos comicios de medio término del año pasado. Estaba segunda en la lista de La Libertad Avanza, que encabezaba Ignacio Schenna. En los últimos días fue desplazada del bloque por diferencias irreconciliables, dijeron desde la conducción de ese espacio en el Concejo Deliberante de Tres Arroyos.,

Esta interna profunda local, trascendió nuestras fronteras y llegó a ocupar párrafos de una situación de LLA de la Provinca de Buenos Aires difundida por el sitio web de TN

Habla del cierre de Pareja con Bullrich, de la autodefinición de Valenzuela como “de Bullrich”.

Agrega el siguiente párrafo: “Pasan cosas. En Tres Arroyos los concejales del PRO que integraron la allianza con la LLA, echaron a la concejala libertaria Vanesa Piaquadio”.

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