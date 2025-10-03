La rotura del caño de gas no afectó el suministro domiciliario. La situación está controlada
La involuntaria rotura de un caño de gas en la intersección de avenidas Ameghino y Caseros se encuentra controlada y no afectó el suministro domiciliario.
Según información obtenida, lo que se rompió fue un caño de polietileno de refuerzo que ayuda a abastecer la línea en épocas de alta demanda, y lo que realizó personal de Camuzzi rápidamente, fue cerrar una válvula de sectorización y colocar una prensa.
Ese tramo quedó bloqueado para su posterior reparación, que será la próxima semana.