La rotura del caño de gas no afectó el suministro domiciliario. La situación está controlada

3 octubre, 2025

16
La rotura del caño de gas no afectó el suministro domiciliario. La situación está controlada

La involuntaria rotura de un caño de gas en la intersección de avenidas Ameghino y Caseros se encuentra controlada y no afectó el suministro domiciliario.

Según información obtenida, lo que se rompió fue un caño de polietileno de refuerzo que ayuda a abastecer la línea en épocas de alta demanda, y lo que realizó personal de Camuzzi rápidamente, fue cerrar una válvula de sectorización y colocar una prensa.

Ese tramo quedó bloqueado para su posterior reparación, que será la próxima semana.

 

La rotura del caño de gas no afectó el suministro domiciliario. La situación está controlada