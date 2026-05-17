17 mayo, 2026

“La Rueda Corre”: Ganaron Rodríguez y Fazzaro, en 4 y 8 K

Se desarrolló este domingo una nueva edición de la prueba atlética “La Rueda Corre” organizada por Rotary Club Horizonte, sobre dos distancias: 4 y 8 kilómetros.

En la distancia de 4K, se impuso Fabricio Rodríguez, con un tiempo de 20´20”, y subieron al podio Vanina Lofiego y Eduardo García.

En la de 8K, ganó Mauro Fazzaro, con un tiempo de 33´09”, compartiendo podio con Matías Navarrete y Javier Barragán.

CLASIFICACION COMPLETA

4K

Fabricio Rodríguez    20,20

Vanina Lofiego          20,37

Eduardo García        20,57

Milagros Condori      21,38

Gisella Marcos       21,57

Florencia Maldonado   25,14

Milagros Lemma       31,34

Florencia Colonna     36,28

Norma Cannan         36,33

 

8K

Mauro Fazzaro    33,09

Matias Navarrete   34,12

Javier Barragan     35,00

Constanza Garrido    36,12

Gonzalo Morera     37,33

Facundo Ledesma    42,37

Julio Gonzalez         42,47

Laura Álvarez      43,49

Mariano Gagliardi    48,27

