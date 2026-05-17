“La Rueda Corre”: Ganaron Rodríguez y Fazzaro, en 4 y 8 K
Se desarrolló este domingo una nueva edición de la prueba atlética “La Rueda Corre” organizada por Rotary Club Horizonte, sobre dos distancias: 4 y 8 kilómetros.
En la distancia de 4K, se impuso Fabricio Rodríguez, con un tiempo de 20´20”, y subieron al podio Vanina Lofiego y Eduardo García.
En la de 8K, ganó Mauro Fazzaro, con un tiempo de 33´09”, compartiendo podio con Matías Navarrete y Javier Barragán.
CLASIFICACION COMPLETA
4K
Fabricio Rodríguez 20,20
Vanina Lofiego 20,37
Eduardo García 20,57
Milagros Condori 21,38
Gisella Marcos 21,57
Florencia Maldonado 25,14
Milagros Lemma 31,34
Florencia Colonna 36,28
Norma Cannan 36,33
8K
Mauro Fazzaro 33,09
Matias Navarrete 34,12
Javier Barragan 35,00
Constanza Garrido 36,12
Gonzalo Morera 37,33
Facundo Ledesma 42,37
Julio Gonzalez 42,47
Laura Álvarez 43,49
Mariano Gagliardi 48,27