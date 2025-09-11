La Rural se prepara para unir este fin de semana al campo y la ciudad

El vicepresidente de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, Sebastián Tubía, trazó un panorama de cómo se prepara la entidad para la muestra que comenzará este viernes y se extenderá hasta el domingo.

Desde el predio, Tubía dijo que “estamos dando los últimos ajustes, esperando que el clima nos acompañe y se acerque porque va a ser una muestra que pinta muy linda.

Apreció asimismo que “el viernes a la noche habrá un Streaming de Irma TV, algo novedoso, ya que desde hace un tiempo están haciendo este programa, y la transmisión saldrá de acá”.

“El sábado inaugura a las 10:00 la muestra, y por la tarde desde las 14:00, estará la posibilidad para que los chicos que quieran andar a caballo lo hagan a través de la Escuela de monta La Mora y Hernández y a las 16:00 un desfile de la gente de Pampero y luego a las 19:00 será la charla del licenciado Carlos Seggiaro que trae la gente de Mutual Dan sobre economía, y habrá espectáculos sábado y domingo: sábado, Pancho Santarén y Arrullo y el domingo Juan Huici, Juego de Damas y Fausto López Bastián”, describió.

“El domingo a las 11:00 será la inauguración oficial y a partir de las 13:00 el almuerzo oficial que realiza la gente del Rotary a beneficio de Un Mundo Divertido con vos”, adelantó.

“Esperamos a las autoridades locales, y nos acompañarán el presidente de CARBAP, Nacho Kovarsky y del secretario de CRA, Matías De Velazco”, relató finalmente, e invitó a la comunidad a concurrir, ya que el ingreso a la muestra es libre y gratuito.

