La Ruta del Trigo comienza su camino con una jornada técnica el 20

11 mayo, 2026 96

En el marco de la Ruta del Trigo, iniciativa promovida por el Municipio de Tres Arroyos a través de la Unidad Impulsar, se realizará una jornada técnica sobre trigo el próximo miércoles 20 de mayo, a partir de las 9:00 horas, en el CRESTA, ubicado en Maipú 270.

En esta primera actividad, la propuesta estará enfocada en la producción y contará con disertaciones a cargo de profesionales de la Chacra Experimental Integrada Barrow (MDA–INTA) y de la Universidad Nacional del Sur.

Durante la jornada, Francisco Di Pane presentará el Programa Nacional de Mejoramiento Genético de INTA, mientras que Daniela Russi brindará una charla sobre el Programa de Mejoramiento Genético de Trigo Candeal, abordando temas vinculados a objetivos, cruzamientos, evaluación de líneas avanzadas, obtención de variedades y ensayos.

Raúl Corral desarrollará una exposición sobre la evaluación de calidad de trigo, destacando el aporte del Laboratorio de Calidad de la Chacra Experimental Barrow en la selección de genotipos.

Amaury Heiva, representante de la Universidad Nacional del Sur, disertará sobre la respuesta de las arañas a distintos manejos agrícolas en cultivos de trigo.

Con esta actividad comenzará una serie de propuestas enmarcadas dentro de la Ruta del Trigo, presentada durante la última edición de la Fiesta Provincial del Trigo, que contará con diversas jornadas y actividades a lo largo del año, teniendo al trigo como eje central.

La entrada será libre y gratuita. Para más información, los interesados podrán comunicarse a través del correo electrónico: [email protected].

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