La sala de Reta está preparada para la recepción de pacientes respiratorios

15 abril, 2020 Leido: 6

El doctor Alejandro Goldbaum, médico de la sala de atención médica de Balneario Reta, aseguró que la localidad está llevando a cabo una suerte de cuarentena comunitaria, ya que no se han producido casos sospechosos de coronavirus. “Incluso como la gente está quedándose en su casa, tampoco se presentan ni accidentes de trabajo, ni en la vía pública, ni tampoco patologías propias de esta época”.

Respecto de la atención de eventuales pacientes sospechosos, Goldbaum aseguró que hay un triage dispuesto en la sala, en consonancia con Tres Arroyos y el resto de las localidades y, con la protección personal adecuada, se determina junto con las autoridades sanitarias si corresponde traslado al hospital o aislamiento domiciliario.

Finalmente, consideró que fue escaso el lote recibido de vacunas antigripales, tal como ocurrió con la cabecera y el resto de las localidades, por lo que se resolvió “ir llamando a los pacientes y asignándoles turnos de acuerdo a la prioridad epidemiológica. No obstante, seguiremos recibiendo vacunas. Y es importante, porque la gente está un poco ansiosa con este tema, aclarar que la vacuna es para la influenza y no tiene nada que ver con el coronavirus. Es cierto que si se tiene una enfermedad respiratoria se estará más sensible frente al coronavirus, pero ya el hecho de quedarse en casa es una forma de prevenir. Y el calendario de vacunación está adelantado en más de 20 días, el pico, para una población grande, está calculado para mayo o junio, y quizá a una población como Reta ni siquiera llegue. Así que cuando terminemos de vacunar estaremos aún lejos de eso”.

