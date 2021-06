“La salida es vacunarse” sostuvo el Dr. Otero ante la situación crítica de la UTI del Centro de Salud

El médico tresarroyense Sebastián Otero, Coordinador del área de Terapia Intensiva del Centro de Salud Municipal, comentó en LU24 cómo se encuentra la situación actualmente en dicho sector, dónde la lucha es incansable con la ocupación total de camas, y según afirmó se está luchando con muy buenas armas, tanto en lo que respecta a los recursos humanos, como también con los equipamientos acordes, pero resaltó que la salida es el avance en la vacunación.

“La terapia hoy está llena, como hace más de un mes, ocupando las 7 camas y usando respiradores adicionales en la guardia, teniendo la colaboración de la terapia intensiva de la Clínica Hispano por supuesto, con la capacidad total de las UTI de la ciudad al 100%” indicó en primer lugar el Doctor Otero, planteando un panorama preocupante.

Continuó detallando la situación, que sigue siendo critica, sostuvo que “ha habido un muy leve descenso de los casos de internación, pero las terapias siguen al 100% y lamentablemente no solamente teniendo que derivar, sino también tener que usar muchas veces diferentes contactos y colaboraciones no solamente de la parte médica, sino también amigos para poder conseguir camas afuera”. Asimismo calificó a la situación como “desesperante” y que no poder ayudar a quienes necesitan asistencia respiratoria “se vuelve muy angustiante”.

A pesar del lógico cansancio del sistema, luego de meses de una lucha diaria, Sebastián Otero reconoció que “Tres Arroyos lo está haciendo muy bien, todos los colegas, auxiliares, enfermería, médicos, administrativos, todos en mayor o menor medida lo están haciendo con el corazón, con mucha vocación, pero es una situación muy difícil” y añadió que “la seguiremos peleando hasta que esto acabe”.

Por otra parte, se refirió al equipamiento del Centro de Salud “los equipos adecuados están, no puedo dejar de mencionar la colaboración inmensurable de la Comisión de Amigos del Hospital, y por supuesto la Dirección del Hospital, y muchos otros colaboradores que desconozco, pero están aportando lo necesario” y en ese sentido agregó la importancia de la última donación de la Comisión “lo que respecta a las cánulas de alto flujo, ojala podamos tener y contar con más, pero eso ha aportado una ayuda adicional a los pacientes que están críticos, que eventualmente están para una entrada a terapia, pero se les puede dar unos días más”, por lo que agradeció emocionado “no hay palabras para agradecer, toda la comunidad tendría que estar sabiendo que este grupo de gente está haciendo muchísimo por la ciudad, y contar con algo así no se ve todos los días, ni en todos lados”.

“Para lo que estamos enfrentando, respiradores para la cantidad de camas que tenemos que son 7, hay 7, y hay 2 respiradores para eventuales necesidades de ventilación mecánica en la guardia” aseguró, y se refirió también a un respirador que se encuentra en reparación. Asimismo, resaltó el trabajo en conjunto con la Clínica Hispano, y aseguró que “la diferencia no la hace el respirador, sino toda la gente que atiende a ese paciente, hay que mirarlo 24/7, enfermeras auxiliares, médicos, kinesiólogos”.

El Dr. Otero, no sólo vive día a día la situación crítica en la UTI como profesional, sino también afronta la realidad desde lo personal, cuando su familia atravesó la enfermedad con lamentables dificultades, llevándose la vida de su padre, “Tito”. En ese sentido, el médico tresarroyense explicó, refiriéndose a los pacientes que ingresan a terapia, que “la estadística mundial va en contra de la sobrevida, y convivir con eso a veces se vuelve difícil, por supuesto que terminas haciendo una coraza, porque tenés que sacar el corazón y dejarlo del lado de afuera para poder atender a ese paciente” y además, expresó afligido “a veces te toca de cerca, es un pueblo chico, a veces gente cercana, me toco atender a mi papá, que no la paso bien, pero el trabajo de todos los colegas es maravilloso”.

Es por ello, que el médico recomienda sobre todo “la prevención primaria, tanto con las medidas de aislamiento, lavado de manos, y uso de barbijo, y por supuesto la vacunación, las estadísticas son lapidarias en cuanto al beneficio de la vacunación”.

Para finalizar, hizo un principal hincapié en la importancia de la inoculación masiva “la gente que no quiere vacunarse es por causas incomprobables, y en realidad, las estadísticas son muy beneficiosas, hay que vacunarse, porque los casos graves que vemos nosotros, más del 85% están sin vacunarse, y menos del 1% tiene las dos vacunas”. Por lo que afirmó contundente “nuestra salida es vacunarse, y creemos que es un buen mensaje para toda la comunidad”.

