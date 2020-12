La salud de Mateo: aunque sus crisis siguen, al menos volvió a reírse expresó su mamá

Luego de la operación muy importante en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela, dónde le colocaron un estimulador vagal, Mateo, con tan sólo 5 años, recibió el alta a principios de octubre, y para saber cómo continúa su estado LU24 dialogó con su mamá, Valeria Xam.

“Ha sido un año difícil con su salud, después de la operación mejoro un poquito pero ese poquito no duro mucho, volvimos para atrás, cambiamos remedios, ahora le cambiaron otro remedio, porque dejo de dormir, por ende subieron sus ataques o sea que tiene que estar más con oxígeno” comentó Valeria.

Su madre, luchadora, sacando una conclusión del complicado año que tuvieron que vivir, expresó “después de la operación también logro reírse, logro mirarnos a la cara, logro jugar con un ladrillito, logro caminar un poquito mejor” aunque su enfermedad sigue, porque desgraciadamente no tiene cura, se sigue luchando día a día para que esté un poco mejor.

Por otra parte, recordando los vaivenes que tuvo que vivir la familia con la cobertura de IOMA, pudo indicar que “por ahora venimos bastante bien”, pero advirtió que a causa de la enfermedad de Mateo, la familia gasta alrededor de 1.250.000 pesos al año, en remedios.

En ese sentido, Valeria advirtió que la enfermedad que padece Mateo “es una enfermedad mortal, él no puede esperar 10 días o 3 días” la llegada de un remedio, y por eso expresó que “nunca voy a entender por qué te hacen pasar tanta penuria para un remedio”. Recordemos, que para que IOMA logre conseguir el estimulador, su padre no encontró otra salida que incendiar unos neumáticos frente a las oficinas locales para reclamar.

La aplicación del estimulador vagal, según explicó Valeria, se efectuó con la intensión de disminuir sus crisis, en las que “él se queda sin oxígeno y no respira cuando tiene sus ataques, con el tiempo debería no tenerlos más, pero hasta ahora no lo hemos logrado”.

Mateo cumplió años el 24 de noviembre, y su mamá se lo festejó porque aseguro que tal vez “el no entiende, pero yo sí” y desea que el día de mañana, él tenga sus recuerdos al alcance de sus manos, y también pueda lograr decirle “mamá”, como Valeria tanto desea.

