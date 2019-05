La salud pública busca ajustarse a un gran crecimiento de la demanda

Las autoridades sanitarias en pleno participaron hoy de una prolongada reunión de la Comisión de Salud y Acción Social del Concejo Deliberante, que preside Mercedes Moreno, y además de informar sobre distintos aspectos del trabajo cotidiano del Centro Municipal y los CAPS (salas barriales y de localidades), coincidieron en reconocer que se hacen permanentemente ajustes en el sistema debido al gran crecimiento de la demanda de atención por parte de los vecinos.



La secretaria de Prevención y Salud, Isabel Tarchinale; los directores del Centro Municipal de Salud, Javier Pizarro, Diego Rodríguez y Mabel Elías, y el responsable de los CAPS, Jorge Dasseville, dieron detalles del funcionamiento de diferentes áreas y programas. Así, en principio coincidieron en señalar que está operativo el sistema de clasificación de la atención en Emergencias llamado triage, que permite brindar una contención rápida al paciente hasta que se concreta su atención específica. El servicio telefónico 107, en tanto, se está atendiendo con 4 operadores. Por lo demás, se habló de la apertura, hace varios meses, del consultorio de demanda espontánea, que busca, además de atender a pacientes en determinados casos que no requieren urgencia, educar en torno a la necesidad de resolver ciertas dolencias con la asistencia a un consultorio y no a la Emergencia.

En este aspecto, se indicó que se atienden por Emergencias unos 170 pacientes diarios, lo que implica casi un 20% de aumento en relación con el año pasado. Mientras que en el caso de los Consultorios Externos, la demanda se incrementó en un 60% respecto del mismo período.

También se hizo hincapié en el sistema de control biométrico en el ingreso a las salas barriales para todos los equipos de salud, y se indicó que hubo una única observación a un profesional que no cumplía adecuadamente los horarios. Además se anunció que se cubrirá, resueltas algunas contingencias, la prestación médica en las salas de los barrios Municipal y FONAVI.

Respecto del programa nacional CUS, que provee de medicamentos (como antes lo hacía el REMEDIAR), Dasseville señaló que se han regularizado las entregas, y que pudo ponerse en marcha con la documentación requerida el sistema de clearing, que permite derivar los medicamentos entre salas para cubrir las necesidades que aparecen.

También se respondieron algunas inquietudes vinculadas al servicio de Salud Mental, donde se sumó un cargo de Psicología.

Mercedes Moreno: “faltan estadísticas sobre las cuales tomar decisiones”

Al término del encuentro, la doctora Mercedes Moreno consideró que “en algunas cosas se ha avanzado”, pero al área de Salud le faltan “estadísticas más completas, que son fundamentales para después poder tomar decisiones”.

“Habría que pensar en que algunas especialidades, que hoy se brindan en la guardia en forma pasiva, deberían hacerse activas porque son las que más se requieren Emergencias. Pero aparentemente está faltando información estadística para saber cuáles serían. En la página del Hospital figura una reunión que tuvo el director Diego Rodríguez con un grupo de investigadores del CONICET, de la que surgiría información en ese sentido”, indicó.

En tanto, se informó que Salud Mental, Odontología y Clínica Médica tienen una jefatura provisional, sostuvo Moreno, y no se conoce cuándo serán cubiertas por concurso. En otro orden de cosas, también aseguró que no la conformó del todo lo vinculado a la atención en sistema triage, “porque primero se hizo referencia a dos médicos en la guardia y dos en consultorio por demanda espontánea a la mañana, finalmente luego indicaron que son dos en la guardia y uno en demanda espontánea. Y entiendo que no es el momento de educar a la población en cuanto al uso del servicio; lo primero es brindar la prestación”.