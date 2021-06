“La Sarmiento merece estar abierta”, plantean desde la biblioteca

1 junio, 2021 Leido: 85

Desde la centenaria biblioteca difundieron un comunicado planteando la necesidad de que pueda volver a abrir sus puertas. Indica que “La Sarmiento merece estar abierta. Las medidas de cuidado han dado resultados. Se ha trabajado con delivery. Se han dado turnos. No ha habido un sólo caso de Covid por la Sarmiento. El esmero puesto por su personal es de señalar, desde la entrada a la salida, por distintas puertas, y su alfombra sanitizante, su dispenser de pie, los barbijos. Eso merece ser tenido en cuenta y considerar que el libro nutre el alma. No existe aglomeración. Es menos convocante que un supermercado pero no menos necesaria.

Sus libros ayudan a soportar el encierro y las malas noticias. Son vida, compañía y son necesarios. Quien tiene un libro jamás está solo.

Ayudemos a los lectores a disfrutar de esa compañía que permite soportar desventuras. La Sarmiento piensa que todos los centros culturales deberían estar abiertos y darle a la gente la posibilidad de ir o no ir, pero que estén disponibles y seguros, con cuidados por supuesto”.

Campaña “El libro que usted ya no lee”

Esta campaña es también producto del momento que vivimos. Hay más tiempo para aligerar la biblioteca con libros que ya no tendremos tiempo para releer porque queremos leer otros y queremos que lo que leímos otros los lean. La circulación es importante. Por eso el libro que Ud. ya no lee es muy bien recibido en la Biblioteca Popular Sarmiento. Puede llevarlos o los pasamos a buscar. Hay que llamar al tel 569371.-

Los libros pueden engrosar el caudal de los 50 mil que tiene la Sarmiento o ser disfrutados a precios módicos en la próxima feria del libro usado que se anticipa será una mañana de un sábado y después que se vaya el frío.

