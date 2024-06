La Secretaría de Desarrollo Social y la intensa tarea al no recibir ayuda de Nación

3 junio, 2024

El Secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Tres Arroyos, Dr. Martin Garate compartió en una nota con LU 24 la realidad por la que atraviesa su dependencia, ante la alta demanda que recibe de quienes acuden a solicitar ayuda, ante los apremios que sufren por la situación económica que se vive actualmente.

Respecto a lo ocurrido a nivel nacional con la retención de los alimentos por parte del Ministerio de Capital Humano, el reemplazo de funcionarios , y si ello afectaría a nuestro distrito, Garate dijo que “espero que esta modificación cambie en algo, pero soy poco optimista porque no le han mandado a Tres Arroyos ningún alimento ni para el temporal del año pasado”.

“Recuerdo perfectamente porque me comunique con el Ministerio en Nación que teníamos que arreglarnos con la Provincia de Buenos Aires y desde esa fecha hasta ahora los alimentos que el municipio entrega son los que se reciben de la Provincia que eran 4000 kilos y ahora son 6000 kilos; este mes ya recibimos y entregamos 4000 y la semana que viene llegarán 2000 más por lo que no esperamos la ayuda del gobierno nacional”, agregó.

“Me produce mucha tristeza el hecho que habiendo muchas familias no solo en el país sino en Tres Arroyos que no se entreguen los alimentos y que muchos se hayan vencido; luego no voy a discutir si los comedores existen o no, si Nación hubiera querido investigar lo hubiera hecho, pero sin dejar si alimentos: hay muchos comedores que responden a clubes, por lo que creo que es una decisión equivocada”, expresó.

“Nuestra idea era poder reservar lo que nos manda Provincia, pero resulta muy difícil poder afrontar algo extra, ya que el aumento de la necesidad y la demanda social es más del ciento cincuenta por ciento lo que vemos en los números que nos dan los trabajadores sociales, como mínimo”, relató.

“Quiero destacar algunas diferencias porque nuestra demanda social cubre a muchos servicios, alquiler, la demanda tiene varias ramas y en los alimentos supera ese índice. Las entregas que se hacen tienen dos caminos, el camino normal y habitual que es el que la gente se anota en los CAPS del distrito y el relevamiento de los trabajadores sociales, además de la demanda espontánea en la Secretaría que evaluamos en esa situación, pero hemos tenido no menos dos familias por semana en situación de calle, gente que se le termina el alquiler o por otra situación familiar queda en la calle, por lo que tratamos de colaborar con algunas pensiones que pagamos donde hay una colaboración que hace el municipio y también tratamos de colaborar con otros comedores, no solamente de organizaciones sociales, sino con Caritas y con clubes que hoy hacen la asistencia en la merienda”, afirmó.

“Son tres meses muy complicados los del invierno por la demanda de leña, que estamos trabajando, la gente que se dedica a cortar y astillar esta trabajando, incorporamos una máquina astilladora y agradezco a la gente que tiene paciencia porque no podemos responder inmediatamente, pero la falta de ayuda a nivel nacional nos supera”, dijo.

“No puedo dejar de mencionar el acompañamiento de Molinos Tres Arroyos desde que asumí, hay empresas que nos han ayudado, pero hay otras empresas que tienen caída de ventas”, finalizó.

