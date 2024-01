La Secretaría de Seguridad repara la moto para que Kleber vuelva a Brasil

17 enero, 2024

Kleber Cunha, el turista brasileño a quien le robaran la moto días pasados, informó a LU 24 que que la reparación y armado de la moto, la están realizando en el taller de la Secretaría de Seguridad.

“El mayor problema que se me presenta ahora es que el motor tiene su número limado, por lo que me ocasionaría problemas para transitar; yo ahora quiero volver a mi casa, yo no hice nada malo, solamente quiero volver”, afirmó

