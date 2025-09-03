La semana más difícil para el Gobierno en materia económica – Carlos Ordóñez

3 septiembre, 2025

La última semana se convirtió en la más complicada para el gobierno en el terreno económico. El techo de la banda cambiaria estaba fijado en 1.470 pesos, pero el gobierno anunció este martes que intervendrá vendiendo dólares incluso cuando la cotización se ubica 100 pesos por debajo de ese nivel. En los hechos, blanqueó lo que ya venía sucediendo: la venta del Tesoro de 300 millones de dólares la semana pasada, el aumento sin precedentes de la tasa de interés, y las fuertes intervenciones del Banco Central en el mercado de futuros.

Las medidas de política monetaria han contraído la actividad económica, el consumo sigue cayendo: el poder adquisitivo de los trabajadores de comercio, que en junio ya mostraba una pérdida del 11%, en agosto trepa al 14%. Se trata del convenio colectivo más numeroso del país y un claro referente para el resto de las negociaciones salariales, por lo que su caída refleja con crudeza la pérdida de poder adquisitivo generalizada.

La contracción se siente fuertemente en la economía real, la población soporta la caída del salario, el encarecimiento del crédito y la falta de certezas.

A este cuadro económico se suman los audios que golpearon al oficialismo, acentuando la desconfianza política y amplificando la sensación de crisis.

En definitiva, lo que se observa hoy no es un esquema de flotación, sino un tipo de cambio administrado con reservas, deuda y tasas elevadas.

En medio de este panorama, la sociedad tolera y sufre las consecuencias de una economía cada vez más contractiva.

