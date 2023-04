La Semana Santa en la Iglesia Unión Evangélica: una oportunidad de buscar la paz

7 abril, 2023

El pastor Roberto Góngora y Antonio Pennini, de la Iglesia Unión Evangélica, anunciaron una serie de propuestas que conformarán esta Semana Santa en el templo, para configurar -según indicaron- “una vuelta al sentido esencial de esta fecha, incluso para quienes no se han acercado nunca a Cristo”. Habrá actividades hoy y mañana a las 20, y el domingo a las 10 de la mañana.

“Hay un desafío general que tiene que ver con cada uno de nosotros y cómo respondemos a las situaciones; para muchos este es un fin de semana largo, se aprovecha para salir a descansar, es lo más cercano a las vacaciones. Otros se quedan en casa viendo pasar las horas, durmiendo más. Y más allá de eso nos preocupa hacia dónde va la sociedad. Por eso planteamos la importancia de esta fecha, muy cara a nuestro sentimiento pero que ha ido transformándose en un feriado más, una cosa más. Mientras un día como hoy, hace 2000 años, sucedía algo que la historia no puede negar: este Jesús que caminó entre las calles, que compartió con la gente e hizo lo que hizo, se encuentra en un momento crucial de su vida. Y padece, en un juicio injusto y en medio de las sombras y la corrupción -cualquier parecido con la realidad es casual- lo que finalmente sucedió. Y un día como hoy sucede aquel juicio, Pilatos le pasa la pelota al pueblo y es éste el que pide que lo crucifiquen. Los mismos que una semana antes coreaban a Jesús como rey. Esto es lo que queremos recordar, por eso en la medida en que nos alejemos de esto, de lo que realmente ocurrió, caeremos en la costumbre. Y Semana Santa no puede ser una costumbre”, reflexionó el pastor Góngora.

También apuntó a buscar, aún a pesar de las circunstancias complejas que atraviesa la gente en aspectos de su vida cotidiana, como el trabajo o la economía, “la paz en el corazón”.

“Ahora está en nosotros; un palito verde en el bolsillo, sin paz, no sirve -apuntó Pennini- y esto no lo arregla uno o un grupo, lo arregla Cristo. Y la cruz ya está vacía, porque a Jesús, al que vimos crucificado y con el rostro ensangrentado, resucitó tal como Dios lo había dicho”.

