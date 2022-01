La senadora María Reigada (Todos) visita hoy Tres Arroyos

28 enero, 2022 Leido: 35

La senadora provincial del Frente de Todos por la Tercera Sección, María Reigada, visitará esta tarde Tres Arroyos, donde mantendrá a las 17, un encuentro con dirigentes del Movimiento Mayo, la Agrupación 23 de Mayo de Reta y el Frente Peronista de las Localidades, en la sede del SUTEBA. En diálogo previo con LU 24, la legisladora aseguró que recorre distintos lugares de la provincia, al encuentro de militantes, para profundizar en debates de actualidad como “el tema de la justicia, y las consecuencias de la deuda que dejó el gobierno de Macri y Vidal, porque aunque se llegó a un acuerdo, afrontar el pago será muy difícil. Si bien se dice que las condiciones estarán sujetas al crecimiento económico, nos gustaría que ese crecimiento económico esté destinado a las necesidades del pueblo”.

“Si el FMI acuerda en condiciones menos lacerantes para la Argentina, es porque ya asumieron que el dinero prestado no se volcó en la gente, hubo fuga de capitales. Por eso sería importante que la justicia dirima que acá no hubo una política equivocada, sino un ilícito”, sostuvo la senadora.

Finalmente, se refirió a la investigación generada tras el video en el que funcionarios macristas hacen referencia a la “Gestapo antisindical”, y advirtió que SUTEBA, y su secretario general Roberto Baradel, “fueron objeto de persecución, tanto él como docentes que por realizar medidas de fuerza fueron sumariados. Ayer el procurador Conte Grand declaró ante la comisión bicameral y dijo que no sabía nada: tiene que renunciar”.

Volver