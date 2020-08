La senadora Moirano denunció que se “perdieron” 42 pliegos de jueces y fiscales

La senadora Nidia Moirano, recientemente incorporada al Consejo de la Magistratura bonaerense, denunció el “extravío” de 42 pliegos de aspirantes a cubrir cargos de jueces y fiscales, entre ellos para el Departamento Judicial Bahía Blanca. “Presentamos 42 pliegos de funcionarios que ya fueron evaluados y no pueden ser localizados, si no aparecen en la próxima sesión, será un escándalo”, resaltó Moirano, al tiempo que confirmó que entre ellos había designaciones para fiscalías bahienses que se encuentran siendo subrogadas.

“En estos ocho meses no se envió un solo pliego al Senado. Y han entrado más de 70 notas pidiendo jubilaciones. Hablamos de modificar la Justicia Federal cuando no son capaces de llenar las vacantes”, sostuvo Moirano.

“En un momento de una crisis impresionante durante la pandemia y que será aún peor cuando todo esto pase, estamos sacando una reforma de la Justicia solamente para el fuero federal. Si hace falta algún cambio es para gente de menores recursos”, resaltó la legisladora bahiense en otro segmento de una entrevista con La Brújula 24.

Además, fue crítica con la gestión actual: “Lo único que hizo el gobierno en Justicia y Seguridad es largar miles de presos. La pregunta es: alguien de la sociedad puede estar pensando en que es urgente intervenir en una reforma judicial, no es prioridad. Si uno quiere hacer una modificación, no nombra una comisión de notables, sino que lo que hace es que cada organismo designe a su mejor exponente”.

