La sentida despedida de una amiga de la infancia a Laura

24 mayo, 2022 Leido: 0

Laura Campos, amiga de la infancia de Laura Pozos, quien falleció en la mañana de este martes tras la explosión ocurrida en la pollería donde trabajaba en Oriente, la despidió con sentidas palabras que publicó en las redes sociales:

Cualquiera que la conoció, puede decir muchas cosas….

Fuimos vecinas de chicas, tenía una memoria …

Siempre me contaba cosas que yo ni creía haber vivido …

Y me hacía recordar

Si tendría que definirla, en una palabra, una sola

Sería

SOBREVIVIENTE

que paradójico

Es lo que pretendíamos que siga siendo, hoy a la mañana …

Pero no

Siempre tuvo, la mochila de la vida, bastante cargada …

De cosas más difíciles, que fáciles…

Si, como la vida …

Y aún sin saber muchas cosas

Sin entender otras, ella sobrevivió

Como sus hermanas

Tuvo una línea clara para seguir

Se trazó ser madre, y por ahí fue

Errando y acertando como decía ella, pero ahí estaba

Como un soldado defendiendo El Fuerte

Hoy el pueblo escuchó tu partida

Fuimos testigos repentinos, asustados, asombrados y muchos, despertaron con tu partida

Dejas hijos, hermanas, tu madre tu tía, amigas

Desconsoladas …

No se puede creer

No se puede decir mucho, en momentos como este

Porque el asombro y el dolor, supera cualquier comprensión

Es una tragedia que sacudió al pueblo

Porque nos conocemos todos

Siempre hay un recuerdo

Una anécdota

Algo, con cualquiera

Con casi todos ….

Oriente se sacude otra vez, con la estrepitosa tristeza que genera la muerte …

Vieron qué poco importan otras cosas?

Vieron cómo nos cambia la cabeza x un momento …

Todo cambia

Nada tiene valor

Porque nos damos cuenta, que, sin vida, nada importa

Q. E. P. D LAURA

Volver