La sequía y el alto tránsito por cosecha, complica el mantenimiento de los caminos rurales

12 enero, 2022

Ente descentralizado vial rural se encuentra con vacaciones para todo su personal, ya que la actividad propia del organismo no se puede desarrollar normalmente por el incremento del tránsito debido a las cosechas. En tal sentido, el director del Ente, Martín Maldonado, contó cómo se encuentra en su cargo a poco de asumir, y también la realidad del sector: “nosotros tuvimos un tiempo de transición junto a Héctor Poggi, trabajamos juntos durante el mes de noviembre, para ya en diciembre comenzar a desempeñar el cargo impuesto. Me he encontrado con un grupo de gente muy bueno, la calidad de empleados que tenemos es de mucho compromiso. Habitualmente el Ente vial en enero se toma vacaciones, pero tenemos guardia permanente para cualquier emergencia. La falta de lluvia y el alto tránsito de camiones hacen complicar mucho el mantenimiento de los caminos rurales. Diariamente consultamos pronósticos del tiempo y nos son muy buenos en cuanto a lluvia, sólo para dentro de unos días caerían escasos milímetros, que en realidad no sirven porque la necesidad de agua es muy importante”.

