La simpleza de una gorra, la fuerza de una radio

31 mayo, 2026 237

Apareció la boina que un efectivo de la Policía dejó olvidada en el auto de un buen y solidario ciudadano que “lo levantó” cuando hacía “dedo” en la rotonda de Monte Hermoso para llegar a Tandil, lugar de residencia. (penoso que un policía tenga que trasladarse a merced de la bondad del resto).

El joven efectivo mediante un amigo en común llegó con su inquietud a LU 24 en la búsqueda de un aviso solidario para recuperar la gorra que con tanto honor usa.

A través de la onda de LU24 y la presencia en el portal web, se relató lo que había pasado. Eso fue el sábado por la noche. El domingo a la mañana, quien lo trajo en su auto hasta la entrada de Tres Arroyos, Javier Walter Romano y su hija Ludgarda Romano Roldan, enterados de la circunstancia, dejaron en la Radio el preciado elemento de su uniforme que hallaron en el asiento trasero del rodado. Muchas gracias.

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