La simpleza de una gorra, la fuerza de una radio

31 mayo, 2026

237
La simpleza de una gorra, la fuerza de una radio

Apareció la boina que un efectivo de la Policía dejó olvidada en el auto de un buen y solidario ciudadano que “lo levantó” cuando hacía “dedo” en la rotonda de Monte Hermoso para llegar a Tandil, lugar de residencia. (penoso que un policía tenga que trasladarse a merced de la bondad del resto).

El joven efectivo mediante un amigo en común llegó con su inquietud a LU 24 en la búsqueda de un aviso solidario para recuperar la gorra que con tanto honor usa.

A través de la onda de LU24 y la presencia en el portal web, se relató lo que había pasado. Eso fue el sábado por la noche. El domingo a la mañana, quien lo trajo en su auto hasta la entrada de Tres Arroyos, Javier Walter Romano  y su hija Ludgarda Romano Roldan, enterados de la circunstancia, dejaron en la Radio el preciado elemento de su uniforme que hallaron en el asiento trasero del rodado. Muchas gracias.

La simpleza de una gorra, la fuerza de una radio