La situación de los DJ y productores musicales: “seremos los últimos en volver”

6 junio, 2020 Leido: 49

Leandro Roth, DJ, productor musical y de eventos, aseguró que a raíz de la pandemia la situación del sector es complicada. “Seremos los últimos en volver”, advirtió por LU 24.

Desde la localidad de Guisasola, Leandro indicó que allí la gente toma todos los recaudos: “es un pueblo chico y es más fácil. Acá no hemos tenido casos”, dijo.



“Seremos los últimos en volver, estar tranquilos y entender que si no tenemos salud, no podremos tampoco volver al trabajo. Hice cursos en cuarentena, arranqué como hobby los facebook Live y algunos se acercaron con publicidad”, agregó.

Roth advirtió que “hay gente que formaba parte del armado de eventos que la debe estar pasando mal, porque se suspendieron las fiestas en general, y me preocupa los que vivían el día a día.

Volver