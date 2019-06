La situación social en Tres Arroyos: el Municipio entrega más de 1000 bolsas de comida y asiste a 2500 familias

Unas 2500 familias, de las cuales unos 400 vecinos realizan una contraprestación por un plan comunitario municipal y alrededor de 1000 reciben de la comuna su bolsa de alimentos mensual, generalmente en la última semana del mes, cuando la situación es más complicada, forman parte del complejo panorama socio económico que atraviesa el distrito de Tres Arroyos. En la Secretaría de Desarrollo Social y las salas barriales se reciben además a unas 150 personas diarias, con grandes dificultades para su sustento cotidiano que van desde el alimento para su familia hasta la factura de gas o de luz. “Lo que faltan son oportunidades laborales; las que surgen son para personal medianamente calificado, y lo que nosotros atendemos diariamente es gente que no tuvo la posibilidad de completar sus estudios primarios o secundarios, y para ellos el problema es mayor porque hay una caída muy fuerte de lo que es el trabajo informal, la changa, para los hombres los arreglos de albañilería, el corte de pasto, para las mujeres el trabajo doméstico, entonces muchos están subsistiendo con la única ayuda del Estado”, admitió Marcelo León, titular de la cartera.

Además apareció el frío, y unas 700 familias son abastecidas también con leña, cuya primera vuelta de entregas domiciliarias comenzó en estos días y está completándose para el martes, tanto en la cabecera como en las localidades.

“También apoyamos desde el punto de vista alimentario a las instituciones y comedores barriales que reciben niños diariamente, como los jardines de la Asociación del Menor y la Familia, El Parquecito, lo de Rosa y Jujuy 1050, y la presencia de Puentes en la Infancia en los barrios Olimpo y Municipal”, explicó León, quien admitió, no obstante, que “todo cuanto se hace desde ese punto de vista, con los planes comunitarios, los programas nacionales y demás, las familias que acompañamos pueden llegar a reunir unos 10.000 pesos mensuales para su subsistencia, cuando la canasta básica es de 25.000”.

Para sostener desde el punto de vista de los recursos toda esta demanda, que fue creciendo, los fondos son básicamente municipales, ya que Provincia, según indicó León, “colabora con lo equivalente a unas 500, 600 bolsas de mercadería cada tres meses”.

“Lo que generamos es una malla de contención que no es la solución, pero lo que realmente falta son oportunidades laborales”, concluyó el funcionario.