La Sociedad de Fomento de Los Aromos defiende la dársena: (video) “no pueden entrar camiones cargados”

10 junio, 2022 Leido: 187

El presidente de la Sociedad de Fomento del barrio Los Aromos, Alejandro Ribas, defendió hoy la construcción y habilitación de una dársena de acceso a ese sector de la ciudad, y aseguró que ya está lista, sólo resta la cartelería y luminarias. “Nosotros caminamos el barrio y el asfalto se está rajando mucho, no tiene una buena base y se rompe con el paso de camiones cargados. Por eso surgió la idea de hacer esta isleta, para que un camión común pueda entrar pero uno con acoplado no. Lo habíamos planteado hace unos dos años, y quizá algunos no se acuerdan, pero llevó tiempo porque se presentó en la Municipalidad, luego fue a Seguridad y a Obras Públicas, y ahora se pudo concretar”, indicó.

“Los Bomberos y ambulancias pueden pasar tranquilamente. Cuando empezamos a hacer todo esto salió gente a decir que no pasaban los Bomberos y los recolectores de residuos y no es así, aunque nosotros no pudiéramos decirlo a los cuatro vientos. Ahora está todo habilitado por el Municipio, por eso puedo decir que sin acoplado, los camiones pasan”, consideró Ribas.

El fomentista aseguró que junto a otro integrante de la comisión, se pararon una mañana completa en la esquina de Caseros y Catamarca, y advirtieron que camioneros “que no eran de acá, o sí pero no se daban cuenta, entraban al barrio desde la ruta por Caseros, para volver a salir otra vez para la ruta, cargados con 45.000 kilos. Y la idea surgió de ver cómo arrastraban las ruedas y rompían el asfalto. La idea es que no circulen de esa forma. Los camiones chasis, como hay cuatro o cinco en el barrio, pueden circular perfectamente”, completó.

“Este es un barrio prolijo y lindo, sería una pena que el asfalto se rompa y no se pueda arreglar”, concluyó.

Volver