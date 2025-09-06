La Sociedad Italiana entregó premios de Campaña de Socio protector
La Sociedad Italiana de nuestra ciudad entregó los premios de su Campaña de socio protector.
Desde hace años la entidad de Avenida Moreno pone en juego un departamento y premios muy importantes, siendo esto un clásico y permitiendo lograr fondos para mantenimiento de las amplias instalaciones y continuar con obras.
El ganador del departamento fue Pedro Patricio Cattanio quien recibió las llaves por parte de los directivos.
Los restantes premios entregados a Leandro De la Cal, Néstor Fabian Blanco, Lucia Vitola, Néstor Camejo, Gerardo Christensen, Rubén Castillo, Marisol Fernández, y María Susana Cardano.