La Sociedad Italiana se desvinculó de la Comisión de Colectividades Extranjeras

1 septiembre, 2023

El Consejo Directivo de la Sociedad Italiana informó en las últimas horas, que ha decidido desvincularse de la Comisión de Colectividades Extranjeras. Por lo tanto, ya no tiene representantes en dicha Comisión y no participará en la Feria de las Colectividades, no presentará comidas típicas ni el cuerpo de danzas.

Según comentaron en un comunicado “las diferencias en la organización que ponían en juego la seguridad del predio y fueron respaldadas por las otras colectividades, nos llevaron a tomar tal terminante decisión”

