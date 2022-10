La Sociedad Italiana trabaja con múltiples actividades y proyecta el 2023

31 octubre, 2022

La Sociedad Italiana de nuestra ciudad no fue ajena a la crisis pandémica, y por lo tanto retomar las actividades lleva su tiempo y paciencia para recuperar el tiempo e ingresos perdidos en ese momento. Nito Ciancaglini, integrante de la comisión contó que están atravesando un buen momento: “la rifa se agotó hace más de tres meses, y la campaña es un éxito gracias al apoyo de todos, siempre se vende rápidamente, en ese caso todos los números se han vendido en 45 días. La gente está acostumbrada a nuestras campañas y nos da siempre su apoyo, y no pensamos cambiar la modalidad de venta. Estamos muy contentos, y con el resultado económico mantenemos la institución. El premio es sale o sale, pero al estar todo vendido no necesitamos aclarar mucho. En cuanto a la actividad social, se enseña el idioma italiano, hay yoga y entre otras cosas también los salones con muchos pedidos de alquiler, y con grandes proyectos para el próximo año”, finalizó.

Volver