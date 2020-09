La Sociedad Italiana vendió 1800 rifas en tan solo 45 días

26 septiembre, 2020

Uno de los referentes de la Sociedad Italiana, Nicolás Ciancaglini, aseguró que la Campaña de Socio Protector es un verdadero éxito. En tan solo 45 días se vendieron 1800 rifas de las 2 mil disponibles.



“Estamos con alegría. Nos hemos sorprendido gratamente. Era una decisión difícil salir con esta campaña y en estas circunstancias, pero no teníamos nada para hacer, ya que no se sabe si habrá actividad o no. Tenemos las 5 personas en relación de dependencia y nos arriesgamos y por suerte menos mal que tomamos esta decisión, porque podremos por dos años bancar y mantener la institución y el personal”, indicó.

Aseguró en este sentido, que “siempre hemos respondido bien y la gente sabe que es algo serio, creo que ese es el apoyo que estamos teniendo porque si no sería muy difícil. Pensábamos vender la mitad y de las 2 mil en 45 días tenemos vendidas y listas para jugar 1800, algo que es un disparate, ni el más optimista pensaba e imaginaba esto”.

Consideró que “además a la gente le interesó que los premios sean en órdenes de compra. Los interesados en adquirirla pueden llamar a la sede al 425188 o contactar a vendedores o miembros de la comisión”.

