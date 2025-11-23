La Sociedad Rural invita a una jornada sobre promoción de la carne vacuna

23 noviembre, 2025

El presidente de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, Eugenio Simonetti, se refirió en contacto con LU 24 al evento que se realizará el martes con la presencia del presidente del IPCVA (Instituto de Promoción de la Carne Vacuna) Georges Breitschmitt, en el salón chico de Rutas 3 y 228, y también invitó a los productores a inscribirse para participar de la muestra a campo el miércoles en conjunto con el INTA y la Chacra de Barrow en el establecimiento “La María Luisa” ubicado en Ruta 73, entre Ruta 228 y la rotonda de San Francisco de Bellocq.

“La idea es reunir a productores para hablar sobre los aportes que realizan los mismos al Instituto, con la presencia del intendente, secretario de Producción y representantes de diversas sociedades rurales que van a llegar a la ciudad; el miércoles en tanto se realizará en un campo cerca de la Laguna de Gil donde se tratará de comparar alguna manera y aumentar la facturación del sistema vacuno para llegar al valor del kilo, donde habrá demostraciones y charlas”, dijo el dirigente ruralista.

Entre las disertaciones previstas se destacan:

– “Oportunidades y retos para posicionar a la carne argentina como libre de deforestación en el mercado de la Unión Europea”, a cargo del Ing. Agr. M. Sc. Adrián Bifaretti (Jefe del Departamento de Promoción Interna del IPCVA) y el Dr. Gerardo Leotta (Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas).

– “Trazabilidad individual electrónica bovina y tipificación de carne. Proyecto TRAZA”, por el Med. Vet. Silvio D. Marchetti (Dirección Nacional de Producción Ganadera, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca).

– “Potenciando la ganadería en los sistemas mixtos”, con el Ing. Agr. (PhD) José Arroqui (EEA INTA Naredo).

– “Ventajas de la IATF: ¿Qué consideraciones tener en cuenta para que sea exitosa?”, a cargo del Biol. (PhD) Luis Ferre (Chacra Experimental de Barrow – MDA-INTA).

La apertura del encuentro estará a cargo del propietario del establecimiento, Fernando Briones, la Ing. Agr. Natalia Carrasco (Directora de la Chacra Experimental Integrada Barrow – INTA) y Georges Breitschmitt, presidente del IPCVA.

Como todas las actividades que realiza el IPCVA, la entrada será libre y gratuita pero con cupos limitados, por lo que se solicita realizar una inscripción previa en www.ipcva.com.ar

Por inscripciones: htpps://www.cita.com.ar/invitación_jornada.html

En adjunto, el programa completo de la actividad a campo

