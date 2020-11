La Sociedad Rural renovó su web y lanzó un concurso fotográfico

6 noviembre, 2020 Leido: 123

Autoridades de la Sociedad Rural de Tres Arroyos anunciaron hoy la realización de un concurso fotográfico denominado 1° Fotoagro, que contará con el auspicio de Mutual Dan, YPF Agro y Toyota Uzcudun. Será un certamen de fotografía digital con temas agropecuarios, y habrá dos categorías –aficionado y profesional- para las que podrán presentarse hasta dos imágenes a enviar a [email protected] Las bases del concurso se pueden descargar de la web www.rural3arroyos.org, hecha a nuevo y con una gran cantidad de información, y el 16 de diciembre se entregarán los premios.

Por otra parte, destacó el presidente Eugenio Simonetti, acompañado de Luis Del Canto y Marcelo Conese, la realización de una jornada denominada “La actividad agropecuaria en la pampa húmeda y el medio ambiente”, en la que disertaron el doctor Juan Pablo Borioni, abogado agrario, sobre Fitosanitarios y Normativas Generales en la materia, en sus perspectivas como abogado y productor agropecuario; el investigador del CONICET y ex INTA. Ing. Agrónomo, Ernesto Viglizzo, y el doctor Alexis Benatti, médico toxicológico y legista forense. “Los agroquímicos se demonizan mucho, especialmente el glifosato, y es el que aparentemente es el que menos efecto toxicológico. Hay trabajos hechos en Europa, Francia, Suiza, España, que demuestran esto. Y el doctor, que atiende en una clínica de Rosario, aseguró que de más de 300 casos que recibe, el 90% son intoxicaciones por los venenos que se usan para matar los mosquitos, o chicos con problemas de ingestión de distintos productos tóxicos, pero la parte agropecuaria no llega al 15% y allí el glifosato no figura. Por eso hay que informarse y documentarse”, sostuvo Simonetti.

Modalidad virtual y remates

Por su parte, Del Canto aseguró que se han realizado remates, muchos virtuales y algunos presenciales, en lo que configuró “un muy buen año ganadero. Para el 23 de noviembre hay un remate de invernada y cría de la gente de Mondino, con muy buenos lotes, y otro de Arzoz, el 11 de diciembre en la feria pero que será presencial, con el que cerraremos el año en la parte ganadera”.

La misma modalidad virtual se ha elegido para darle la oportunidad a los expositores que participan de la tradicional muestra agroganadera, de publicitar sus propuestas y servicios. Y se volcará a la web el proyecto de energías renovables del establecimiento La Aurora, de Marcos Fabini.

