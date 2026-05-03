(video)La solidaridad presente en el encuentro de Tamboré

3 mayo, 2026 133

En Plaza San Martín se realizó este domingo el toque de tambores a cargo de Tamboré, destinado a beneficiar solidariamente al Hogar para Ancianos.

Los asistentes contribuyeron con alimentos no perecederos para la entidad, con el acompañamiento de miembros de la Comisión Directiva, que participaron de la actividad junto a un nutrido grupo de vecinos.

Desde la Comisión de la entidad agradecieron la presencia de quienes se hicieron presentes.

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