La Sommelier Tatiana Martínez pasó por El Perseguidor

18 octubre, 2025 0

En El Perseguidor, en su edición 267 que se emitió por LU 24 este sábado, Hugo Costanzo entrevistó a Tatiana Martínez, sommelier de vino quien manifestó entre otros términos, que “el Sommelier es un comunicador, y para cursar la carrera deben rendirse varios módulos, como los destilados, el servicio del vino, hay materias relacionadas con el marketing y la venta también; yo hice una pasantía en el año 2008 y mis antiguos jefes en ese momento me ofrecieron hacer un curso en la Escuela Argentina de Sommeliers, para orientar luego mi carrera administrativa hacia el vino”.

“Uno con la vista aprecia la tonalidad y el brillo del vino; con el tacto uno se permite tocar la botella, la temperatura y la etiqueta, el gusto permite disfrutar de la bebida y el olfato puede llevar a momentos vividos, hay una conexión porque el vino es tan noble y sensorial que te conecta” explicó.

La nota completa, en el archivo de audio adjunto.

Otros temas:

Inicio con informe cultural.

La música de las Big Bands: Benny Goodman y Glenn Miller.

Nota con Daniel Sáez (gestor cultural) y Carlos Martínez (Cantor), se encuentran preparando un espectáculo en La Casona el próximo sábado 25 de octubre: “Homenaje a Sandro”.

La revista “Billiken” el recuerdo de una publicación clásica en la Argentina.

“Poesía” de Walt Whitman.

Los libros más vendidos de Lumi Libros.

Octubre: el mes de los artistas plásticos.

La Exposición homenaje a Carlos Gorriarena en el Museo Nacional de Bellas Artes en Capital Federal.

El Fallecimiento de la actriz Diane Keaton.

La música: Benny Goodman, Glen Miller, Andy Williams, Julie London y Gregory Porter, Joao Gilberto, Caetano Veloso, Joan Manuel Serrat, María Belén, Soledad Villamil

Volver