La Sub-Comisión de Reyes Magos de Echegoyen realiza su tradicional polla

27 febrero, 2026 0

Una nueva edición de la Polla de Echegoyen se está llevando a cabo de la mano del concurso y es realizada por la Sub-Comisión de Reyes Magos de la institución.

El valor es de 3 mil pesos y el que acierte el numero total de inscriptos se adjudicara 600 mil pesos.

Pueden contactarse a los siguientes números para poder participar: (2983)-578352 o (2983)-559702.

Además, desde el espacio indican que se encontrarán en la sede a partir del sábado a las 14:00 horas hasta el domingo, con un tiempo límite hasta el cierre de las inscripciones.

Volver