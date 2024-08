La tandilense detrás de las tazas de diseño que usa Angelina Jolie

15 agosto, 2024 0

Las tazas de cerámica de Leticia Gagetti, artista oriunda de Tandil, fueron elegidas como parte de la vajilla del Atelier de Angelina Jolie en Manhattan, Nueva York, un espacio que mezcla el café con el arte.

En diálogo con LU 24, la ceramista contó que dejó todo para dedicarse al arte. Además de emprendedora, también es licenciada en Historia por la Universidad Di Tella, carrera que eligió tras estudiar cuatro años arquitectura.

En 2018, se alejó del camino académico y fundó su propia marca y estudio: Owo Ceramics, que propone fabricación artesanal del principio al fin de la producción.

Sus piezas de diseño se venden en todo el mundo y han llegado a las manos de celebridades como Angelina Jolie o las hermanas Kardashian.

“Estaba de vacaciones y de repente me empiezan a etiquetar en Instagram, me pongo a ver de qué se trataba y ahí descubro esta historia del atelier con un café adentro en el que Angelina acoge a artistas refugiados”, relató.

“A esta venta la habíamos hecho meses antes, no sabía que las tazas y platos iban a estar ahí. La compra la realizó el estudio de arquitectura que hizo la obra de reforma del lugar”, añadió.

Las piezas son 100% artesanales y tienen un diseño propio: “cada una es única”, aseguró Gagetti, quien indicó que las tazas tienen un valor de 70 mil pesos.

Finalmente, comentó que las ventas de Owo Ceramics provienen mayoritariamente del exterior. Esta viralización generó un impacto más que positivo para el negocio. También ha enviado a Qatar, Japón y Vietnam, entre otros países.

