La tecnología se sube al campo: los drones agrícolas ya son una realidad en la región

12 noviembre, 2025 0

La modernización del campo no se detiene y los drones comienzan a ocupar un lugar cada vez más importante en las tareas agrícolas. Ariel Arzoz, titular de Ariel Arzoz Agricultura de Precisión, tuvo una conversación con LU24 y contó detalles sobre la utilización de drones en aplicaciones agrícolas que ya se están realizando entre Tres Arroyos y Tandil.

“Hoy estamos haciendo una demostración de la línea DJI, de todo lo que son drones agrícolas. Es una herramienta que viene a complementar, no a reemplazar, ni al avión ni al fumigador. Pero permite trabajar en momentos donde las máquinas no pueden entrar al lote”, explicó Arzoz.

El especialista remarcó que los drones ofrecen una alternativa viable y económica para los productores, sobre todo en condiciones de exceso de agua o en cultivos muy logrados donde se busca evitar el pisoteo.

“En muchas zonas complicadas por las lluvias, si no es un avión o un drone, no hay manera de hacer aplicaciones de fungicidas o herbicidas”, señaló.

Aplicaciones precisas y versátiles

Arzoz detalló que los drones permiten realizar aplicaciones tanto en líquido como en sólido, con modelos que van desde los 50 hasta los 100 kilos de capacidad.

“Utilizan un sistema de pulverización, distinto al pico tradicional, que genera un tamaño de gota homogéneo y ajustable incluso durante el vuelo. Es una herramienta muy interesante para esos momentos difíciles del cultivo”, describió.

Capacitación y soporte permanente

Además de la venta y el servicio técnico, Abelardo Cuffia impulsa la formación de pilotos y usuarios de drones.

“Estamos desarrollando cursos certificados por DJI para que los productores aprendan a volarlos y, sobre todo, a interpretar la información que obtienen. No es solo tener el equipo, sino saber usarlo estratégicamente”, indicó.

Para finalizar, subrayó que los clientes cuentan con respaldo técnico constante: “No es que comprás el drone y quedas librado a tu suerte. Estamos para acompañar, actualizar sistemas y brindar soporte. La idea es ofrecer una solución completa”, cerró.

