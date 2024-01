“La temporada comenzó, ya tenemos lo que queremos”, dijo Lamberti

1 enero, 2024

El Delegado Director del Organismo Descentralizado de Claromecó, Julián Lamberti habló con LU 24 sobre el inicio del Año Nuevo, y manifestó que “la temporada arrancó bien, con la villa colmada de gente, cerrando el 2023 con una fiesta en que pudieron divertirse, todos, fue una excelente manera de arrancar el año, estuvo presente e al intendente, salió todo impecable en el operativo que se armó con personal policial local y de Tres Arroyos, sin problemas”.

“Ayer se dieron casos en que en algunos comercios no se conseguían cosas, pero ahora ya tenemos lo que queremos, un Claromecó lleno de turistas por lo que habrá que trabajar en seguridad: el Operativo De Sol a Sol comienza este martes, y esperamos los refuerzos”, relató.

Lamberti comentó que “las reservas vienen flojas, no hay más de un 60 por ciento, pero el Director de Turismo me comentaba que, cuando hay reservas bajas, la gente decide a último momento, y si el clima acompaña más aun, por lo que esperamos a quienes quieran visitarnos”.

