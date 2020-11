La terminal local comenzará a recibir micros el 1° de diciembre

25 noviembre, 2020 Leido: 151

Luego de meses de inactividad de micros de media y larga distancia, finalmente, volverán a funcionar, por lo menos en nuestra ciudad, a partir del próximo martes 1 de diciembre, aunque la actividad en la Terminal de Ómnibus no estaba totalmente paralizada, ya que el servicio de encomiendas continuaba realizándose.

En consonancia con esta apertura, que comenzó el lunes en nuestro país para los trabajadores esenciales, y a partir del primero de diciembre para el turismo en general, el Gobierno Nacional estableció un tope de pasajeros para los micros de media y larga distancia de acuerdo a la capacidad de cada unidad. Las medidas adoptadas definen las capacidades máximas, el uso del aire acondicionado y establecen distintas medidas de prevención para evitar la propagación del virus.

En los micros de media y larga distancia, la capacidad máxima será de 37 pasajeros en los vehículos “Semi Cama”, de 26 en los denominados “Cama Ejecutivo” y de 18 en los “Cama Suite”.

En ese caso, las disposiciones precisan la obligatoriedad de cumplir con las recomendaciones sobre distanciamiento social en el interior de los vehículos, según las previsiones establecidas en los protocolos del sector.

Además, se tendrá que “proveer elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón (podrán ser reutilizables) a los conductores y demás empleados que desarrollen tareas vinculadas a la actividad en las distintas instalaciones fijas de las empresas”, según las resoluciones.

Otro punto refiere a la implementación de “los mecanismos necesarios” para tomar la temperatura de los trabajadores, tripulantes y pasajeros, y para la “ventilación, la desinfección y limpieza, en especial de los espacios comunes y sanitarios”.

Por otra parte, recomienda que en las unidades exista, “una separación física que divida a usuarios y conductores”, que deberá ser de material transparente para no afectar las condiciones de visibilidad ni comprometer la seguridad para brindar los servicios.

La Primera Dorreguense: volverán a brindar sus servicios después de 8 meses de inactividad

La empresa familiar de transporte de pasajeros La Primera Dorreguense, ha sido una de las únicas que han podido subsistir después de los largos meses de restricciones a sus servicios. Luis Arias propietario del transporte que realiza viajes por localidades entre Dorrego y Tres Arroyos, como Oriente, Copetonas, Cascallares comentó a LU24 como serán los protocolos adoptados por ellos para la puesta en marcha nuevamente de los micros y combis.

Entre otras medidas, los pasajeros deberán reservar con 48 horas de anticipación el asiento, los mismos serán limitados 60% de la capacidad del micro o combi, por supuesto el uso de barbijo y toma de temperatura con termómetro laser, si el pasajero excede 37.6 no puede viajar, higienización de manos, señalización con cartelería en el micro, los viajes serán únicamente por la mañana ida y vuelta, señalización de asientos y ocupación individuales de los mismos, salvo que sea grupo familiar. Para poder viajar se debe tener un certificado que habilite o la aplicación en el celular.

Arias expresó que “desde el 19 de marzo no tenemos actividad” y que debido a ello también hubo aumento en el precio del pasaje, considerando los meses transcurridos, y el aumento de los combustibles. Los precios establecidos por el momento son: a Reta 450 pesos y a Copetonas 380 pesos, y un precio especial de 350 pesos para jubilados.

Volver