La Torcacita habilitó las preofertas para el remate del viernes

9 agosto, 2025 0

La Cabaña La Torcacita dejó habilitada la posibilidad que los productores interesados realicen las preofertas para el remate del próximo viernes.

A través del sitio de Colombo y Magliano, www.colomboymagliano.com.ar, desde el martes 12 a las 12:00 hasta el jueves 14 a las 20:00 se podrá ofertar.

Habrá un 4% de descuento a la primer oferta, un 3% por participar y un 5% de descuento a la preoferta ganadora (si hay dos o más).

Los descuentos serán sobre el precio de martillo y para acceder a cualquiera de ellos deben comprar el lote preofertado.

Las preofertas no son acumulables y no se trasladan a otros lotes.

Volver