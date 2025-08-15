La Torcacita: pagaron 12.200.000 por un toro Angus PP

La Torcacita de Piray Miní SA concretó este viernes, su remate anual en la vuelta a la cabaña garmense, con un gran acompañamiento y buenos negocios.

Los valores marcaron un promedio de 8.160.000 pesos para los toros Angus puros de pedigree con un máximo de 12.200.000, y para los puros por cruza, se pagó 8.600.000 máximo y el promedio fue de 4.942.424.

En lo que hace a las vaquillonas, las puras de pedigree hicieron 9.000.000 máximo y promediaron 4.844.444; las puras por cruza con garantía primavera, 2.900.000 máximo, promedio 2.796.212 y con garantía otoño, máximo 2.850.000, promedio 2.439.255.

Fuente y foto: Infosudoeste.com.ar a través de campototalweb.com.ar

