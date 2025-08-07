La Torcacita se prepara para su gran remate en De La Garma

7 agosto, 2025 0

Con una destacada trayectoria en la producción de Angus, la cabaña La Torcacita, perteneciente a la firma Piray Miní, anunció su próximo remate presencial y por Streaming, donde saldrán a la venta 115 toros y 300 vaquillonas.

En diálogo con LU24, Jan Riecke, referente de la cabaña, compartió detalles del evento y valoró el trabajo de todo su equipo: “Desde el nacimiento de los terneros vamos clasificando, midiendo, evaluando. No sólo es genética: también trabajamos mucho en la docilidad de los animales”.

La presentación previa de los animales en el campo fue un éxito. “Teníamos expectativas desencontradas, pero a la una de la tarde ya había 20 personas y terminamos con unas 70. Clientes, representantes, periodistas… todos observando cada lote con detalle”, contó Riecke.

“Los comentarios fueron elogiosos y los animales estaban tal cual van a salir al remate, lote por lote”.

Consultado por el sello distintivo de la cabaña, Jan fue claro: “Además de la selección, hacemos todos los controles del plan E.R.A. de Angus. Cada toro tiene datos de peso, altura, circunferencia, carácter. Eso marca la diferencia”.

El remate será el viernes 15 de agosto, con la posibilidad de asistir presencialmente o seguirlo por Streaming. “Aprendimos durante la pandemia que el Streaming funciona muy bien. Hoy podés estar en Alemania o en Suiza y comprar una vaca en De La Garma”, destacó.

Respecto al contexto económico, Riecke señaló: “Está difícil para todos. Los costos están altos, cada vez que uno va a la veterinaria hay aumentos. Pero el presente de la ganadería es bueno, hay buenas perspectivas. Este es un gran momento para invertir en genética”.

Finalmente, dejó un mensaje para los productores: “Hoy nace un ternero y uno ya le echa el ojo pensando en lo que va a ser en dos o tres años. Es un trabajo a largo plazo, pero con resultados que valen la pena”.

Volver