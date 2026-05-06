La tormenta eléctrica dejó fuera de funcionamiento LU24 AM

6 mayo, 2026 0

Las fuertes descargas eléctricas de la mañana de este miércoles afectaron el transmisor de AM de LU24. Las reparaciones demandarán no menos de 24 horas, dependiendo del seervicio técnico que llegará de CABA.

De no mediar inconvenientes, mañana por la tarde reanudaríamos las transmisiones nomales.

La onda de LU 24 puede escucharse por Radio 2, FM 92.9 o por nuestra página de internet. Sepan disculpar. Trabajaremos de manera rápida y eficaz para solucionar el problema.

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